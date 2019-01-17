В Грузии зафиксирована вспышка кори

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Руководство страны разрабатывает меры для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Предполагается, что болезнь была завезена в Грузию из Украины.

Специалисты министерства здравоохранения Грузии зафиксировали, что всего за две недели текущего года в стране резко увеличилось количество пациентов с диагнозом корь. Такие данные подтверждены и специалистами Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).

Как заявила руководитель центра Амирана Гамкрелидзе, в стране разрабатываются меры по предотвращению распространения заболевания, также она уверена, что основной противоэпидемиологической мерой является тотальная вакцинация населения. Некоторые эксперты выразили уверенность, что корь попала в Грузию из Украины.

Напомним, что в Украине уже несколько лет довольно серьезная эпидемиологическая ситуация в отношении данного заболевания. Только за две недели 2019 года зафиксировано 5059 случаев. Украинские медики уверены, что такая ситуация сложилась из-за низкого уровня вакцинации и приводит к высокому уровню детской смертности. Львовская область является лидером по заболеваемости корью - на нее приходится более 20% всех зарегистрированных в стране случаев.