Российские яйца остаются в тренде: Свердловская птицефабрика начала их паковать по 12 штук

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При этом в реализации они станут стоить, как десяток. Представители фабрики «Рефтинская» расценивают это в качестве манифеста на действия недобросовестных производителей.

Таким образом, российские яйца уже который день остаются в постоянном тренде. С сегодняшнего дня Свердловская птицефабрика начала их паковать и продавать по 12 штук по цене десятка.

В посёлке Рефтинский такие упаковки появятся на прилавках уже 17 января. До фирменных магазинов одиннадцати городов региона они доберутся 21 января.

Согласно данным Росстата, в прошедшем году яйца подорожали на 25,9%. После этого покупатели стали замечать, что в упаковках стали находиться не по 10, а лишь по 9 яиц.

Зато Евгений Куйвашев, возглавляющий Свердловский регион, заявил, что в области будут, наоборот, продавать 12 яиц по цене десятка.

Главной целью является поддержать население. Убытков «Рефтинская» от этого не понесёт, хотя и прибыли не получит. Однако это тот случай, когда главное – не только заработок.

Первую 12-яичную упаковку представители фабрики уже вручили губернатору.