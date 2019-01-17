Полиция проверит блогеров, перекрывших Арбат для съёмок клипа

Сегодня, 12:33

В Москве два блогера Instagram перекрыли 3 полосы по ул. Новый Арбат в час пик, что доставило неудобства водителям.

Давид Манукян и Карина Лазарьянц , которые стали известными в сети благодаря юмористическим «вайнам», сняли совместный клип. Манукян опубликовал кусок ролика в всоём блоге Instagram. На видео несколько молодых людей ходят по Арбату и мешают движению автомобилей. После съёмки клипа блогер подошёл к женщине на остановке, и поинтересовался, потанцевала ли она под их песни.

Происходившим заинтересована полиция Москвы и обещала проверить и установить личности блогеров, перекрывших дорогу. Пока не удалось связаться с молодыми людьми.

Пользователи были возмущены поведение блогеров и начали комментировать пост в сети. Одни писали, что из-за них произошла пробка в километр. Некоторые говорили, что это создаёт аварийные ситуации на дорогах, куда смотрит полиция. Другие писали, что люди опаздывают на работу, едут в больницу или к родственникам, а перекрывать дорогу из-за клипа это мерзко.