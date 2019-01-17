Оскорбление на миллион: Дерипаска подал иск к Зюганову на такую сумму

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Именно во столько бизнесмен оценил причинённый ему моральный вред. Сообщение сделано его представителем.

Олег Дерипаска подал соответствующий иск к Геннадию Зюганову. Сумму компенсации он оценил в миллион рублей.

Дерипаска возмутился тем, что глава КПРФ на думском заседании 9 января сказал, что его бизнес – «это афера и преступление». Бизнесмен счёл своё достоинство оскорблённым.

Более того, по мнению его представителя, такое высказывание вредит и всем тем, кто причастны к развитию «Русал».

Представитель бизнесмена напомнил, что стаж работы этой компании на рынке составляет 20 лет. Она даёт работу, приблизительно, ста тысячам человек.

Помимо того, она ключевой игрок на глобальном алюминиевом рынке, а в России признаётся как одна из самых социально ответственных компаний.

В случае выигрыша иска, Дерипаска намерен направить всю сумму на благотворительность.

Уже высказался и Зюганов. Он сообщил, что его невозможно запугать судами, поскольку это уже далеко не первый по счёт иск к нему.