В Кузбассе объявлен карантин по гриппу

Сегодня, 10:14

В связи с эпидемией гриппа в регионе, все медицинские учреждения переведены в карантинный режим работы. Согласно статистике, эпидемиологический порог превышен на 52,8%.

Руководство департамента охраны здоровья Кемеровской области оценило ситуацию по гриппу в регионе и объявило о введении карантина. Теперь все медицинские учреждения области будут работать в чрезвычайном режиме. Ведь по статистике допустимый порог заболеваний уже превышен на 52,8%, на 20%, по сравнению с предыдущей неделей, выросло число выявленных случаев гриппа.

Согласно постановлению департамента охраны здоровья региона, во всех местах большого скопления народа в Кузбассе необходимо усилить дезинфекционную обработку помещений, организовать раздельный прием пациентов. Кроме того, главврачам необходимо позаботиться о регулярном пополнение запасов противовирусных препаратов и лекарственных средств.

Медики во избежание болезни порекомендовали поликлиникам перенести плановые осмотры и диспансеризацию до окончания эпидемии. Учебные заведения пока не закрываются, но ситуация с заболеваемостью детей находится на контроле у специалистов.