В Волгограде жители учатся выживать на обледенелых улицах

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Гололед не дает нормально передвигаться жителям города и приводит к повышенному травматизму. В сети многие делятся правилами безопасного передвижения по тротуарам.

Сложные погодные условия 16 января просто сковали город Волгоград. Густой туман и дождь привели к образованию гололедицы. Горожане отмечают, что работа коммунальщиков довольно вялая, на улицах их просто не увидеть.

Многие уже жалуются не только в администрацию города и районов, но и в различные средства массовой информации. Известно, что критическая ситуация сложилась во всех районах Волгограда, а травмпункты просто переполнены пациентами с травмами различной степени тяжести. Жители города буквально учатся выживать на обледенелых улицах. Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждает, что в условиях гололеда надо обходить подъемы и неровные поверхности. Согласно многочисленным обращениям волгоградцев, ровных поверхностей в Волгограде не оказалось совсем: именно не убранный с улиц снег и превратился сегодня в ледяное препятствие.

В сети жители города советуют купить ледоходы, которые хоть как-то помогают добраться до нужной точки. Когда ситуация на тротуарах и дорогах города изменится, руководство не сообщает.