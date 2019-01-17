Московская школа стала более открытой – Департамент образования Москвы

Сегодня, 03:08

В последние годы столичная система образования стала более информативной и открытой. Об этом заявил глава Департамента образования в Правительстве Москвы Исаак Калина, пишет портал «Правда.ru».

По мнению министра, этому способствовало создание высококлассных информационных ресурсов – таких, как «Учительская газета – Москва», «Школа большого города», журнал «Школа. Москва» и Московский образовательный телеканал.

«Могу сказать вполне искренне, самые полезные и многие важные вещи я читаю на портале «Школа большого города». Настоятельно рекомендую руководителям, а также педагогам столичной системы образования следить за публикациями этого ресурса. На сайте можно почерпнуть много полезных вещей и сотрудникам системы образования города, и ученикам, и их родителям», – сказал Исаак Калина по итогам пресс-конференции «Информационные ресурсы о московском образовании».

По мнению министра, портал «Школа большого города» должен стать интерактивной «настольной книгой» для всех сотрудников образовательного сектора столицы.







