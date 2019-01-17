Свыше 26000 московских старшеклассников станут участниками третьего этапа ВсОШ

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Проделанная в системе московского образования за последние семь лет работа привела к тому, что теперь 321 из чуть более шести сотен местных школ обладает минимум одним победителем/медалистом Всероссийской олимпиады школьников. В то же время, по словам руководителя Депобразования столицы РФ Исаака Калины, медалисты ВсОШ городского уровня есть практически во всех школах Москвы.

ВсОШ проводится на ежегодной основе по 24 предметам и четырем этапам для школьников из 4-11 классов. Победители и призеры последнего из этапов обретают возможность поступить в любой ВУЗ нашей страны на направления по профилю олимпиады без необходимости сдавать экзамены.

Датой завершения начавшегося в Москве третьего (регионального) этапа ВсОШ указано 25 февраля. Его участниками являются более 26000 старшеклассников школ мегаполиса. Это ученики, которые набрали нужную сумму баллов на муниципальном этапе и те, кто победил или занял призовое место на прошлогоднем региональном этапе.







