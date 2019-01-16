В Санкт-Петербурге подросткам запретили входить в вейп-магазины

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Молодым людям до 18 лет теперь нельзя появляться в магазинах, которые продают смеси для курения вейпа и приспособления для них. Такой закон был принят депутатами в первом чтении.

Депутаты городского собрания Санкт-Петербурга решили побороться за здоровье подрастающего поколения. Для этого они решили уберечь молодежь от новомодного явления – вейп-курения. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в ЗАКС и был полностью поддержан депутатами. Теперь петербургским подросткам запретят посещать места продажи сигарет, вейпов и жидкостей для них.

Все же не все депутаты с радостью отнеслись к такой идее. Новая норма вызвала вопросы, ведь отдельных магазинов с курительными жидкостями в Петербурге довольно мало. В основном это ларьки и стенды, расположенные в крупных торговых центрах. Как быть в таком случае, народные избранники не определились.

Напомним, что инициатором законопроекта стал Борис Ивченко. Новая норма уже получила одобрение большинства членов городского парламента. Предполагается, что такая норма будет поддержана и в других регионах России.