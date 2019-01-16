Сегодня, 16:21

Именно такое количество правоохранителей привлекут для обеспечения порядка на этом христианском празднике. Наибольшее внимание будет, естественно, привлечено к ледяным купелям и храмам.

В целом, около 600 полицейских будут бдеть полуголых астраханцев на Крещение. Но это не всё. К дежурствам привлекут частные охранные организации, казаков и дружинников.

Астраханцев призывают на Крещение соблюдать личную и общественную безопасность. Стоит обращать внимание на подозрительные предметы и автомобили в местах массового скопления празднующих.

Ожидается, что астраханцев, как и всегда не сдержит морозная погода. В ледяную купель на Крещение захотят окунуться многие из них.

В России уверены, что крещенская купель может не только добавить здоровья, но и исцелить от многих недугов. Так что настоящее паломничество обеспечено.

Главное, чтобы праздник и, воистину, народное гуляние на водоёмах не стало ничем омрачено.