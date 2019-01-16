В мужской колонии Новгорода родилась девочка

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Во время длительного свидания с одним из заключенных у женщины начались роды. На место была вызвана бригада скорой помощи, специалисты которой и приняли на свет девочку.

Сотрудники мужской колонии были несколько шокированы, когда им пришлось организовывать роды. Оказалось, что 23-летняя женщина прибыла на длительное свидание к своему супругу, находившись на 7-8 месяце беременности. Неожиданно для нее самой началась родовая деятельность и дежурный колонии вызвал на место бригаду скорой помощи.

Медикам пришлось прямо на месте принимать на свет девочку, вес которой составил два килограмма, а рост 43 сантиметра. Женщина и ребенок доставлены в роддом Великого Новгорода.

Оперативный дежурный Александр Емельяненко и ответственный по учреждению от руководства Олег Родин оказывали помощь роженице до прибытия скорой помощи, а затем помогали врачам принимать роды в столь необычных условиях. Непосредственное участие в принятии родов волей судьбы пришлось принимать и отцу ребеночка