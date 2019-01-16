В Украине священник справился с мошенниками при помощи проклятия

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Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о гибели четырех работников музея, которая произошла при загадочных обстоятельствах. Оказалось, что их проклял митрополит Павел из-за простого вопроса.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел уже давно известен своим взрывным характером. Так, ему показалось, что работники музея, которые находились в мастерских храма, являются мошенниками. Именно это и подвигло божего человека осыпать мужчин прокленами и пожелать им скорой смерти. Именно после таких слов все четыре мужчины скончались в тот же вечер.

Как заявил митрополит Павел, он уверен, что данные работники музея подделывали антикварные реликвии, а оригиналы сбывали на «черном рынке». Изначально же священник попросил пострадавших попросту уйти из лавры, но они не отреагировали, после чего он был вынужден их заклеймить проклятиями. Сам же митрополит уверен, что такая история должна стать наукой для желающих разворовывать имущество церкци.

Напомним, что украинский священник не в первый раз оказывается в центре скандала. Так, в 2012 году у него возник конфликт с журналистами, поинтересовавшимися о происхождении автомобиля.