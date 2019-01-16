«А то будете, как Собчак в проруби»: Нельзя купаться на Крещение после скандалов, ругани и сплетен

Сегодня, 12:06

Перед очередным великим православным праздником Крещения Господня, священники напоминают, что 19 января состоится таинство, а не экстремальное погружение в ледяную купель.

По сложившимся канонам нельзя купаться на Крещение после скандалов, ругани и сплетен, предварительно не очистившись, сообщается на православных сайтах, после чего, некоторые комментаторы с ехидством добавляют, - «А то будете, как Собчак в проруби». Действительно в канун президентских выборов, кандидат Ксения Собчак решила понравиться электорату из верующих людей и залезла в воды реки Урушайки, которая протекает близ деревни Корнилово в Томской области. Местные жители с нескрываемым интересом следили за тем, как московская дамочка окунулась в прорубь, затем была вытащена из ледяной купели телохранителями, растерта и отправлена греться в салон теплой иномарки. Тогда восходящая звезда российской политики поблагодарила Томск за 40-градусный мороз.

Однако, ни один из жителей деревни явно не проголосовал за кандидатку, которая до этого яростно клеймила Патриарха Кирилла и выражала свое презрение всему российскому православию. Поэтому, сейчас, духовные наставники просят свою паству очиститься от суетных мыслей, соблюдать пост, быть терпимыми к ближним. Тогда вода станет священной и убережет человека от бед до следующего праздника Крещения Господня. Очень желательно, помириться с теми, с кем были в ссоре, покаяться и пожелать своим ближним всяческого благополучия.