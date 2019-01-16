Финская журналистка не разделяет пристрастия россиян к проветриванию помещений

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Анна-Лена Лаурен уже несколько лет работает в Москве и заметила одну особенность, которая отличает россиян от финнов. Как оказалось, в России люди очень любят проветривать помещения, что приводит к нерациональному использованию тепловой энергии.

Финская журналистка Анна-Лена Лаурена, представляющая шведскую газету Dagens Nyheter и финское издание Hufvudstadsbladet уже несколько лет работает в Москве и не перестает удивляться чудачествам россиян. Дело в том, что сотрудничая в офисе с российскими коллегами она заметила просто маниакальное пристрастие к проветриванию помещений, что довольно непонятно для финна.

Девушка написала на своей страничке в социальной сети Twitter, что это является обычным расточительством, ведь таким образом тепловая энергия помещения расходуется не рационально. Журналистка заявила, что коллеги открывают окно, сидят и мерзнут, в то время как отопление работает. Лаурена удивляется тому, Откуда берется эта русская одержимость проветриванием при любой погоде и температуре в помещении.

Напомним, что ранее другой финский журналист Юсси Конттинен возмущался бесполезной тратой энергии в России и обвинил жителей РФ в игнорировании проблемы глобального потепления. Его статья была опубликована в газете Helsingin Sanomat.