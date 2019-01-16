В Зеленоградске прошли празднования Дня Кранцевского пирога

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Руководитель администрации Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой сообщил о том, что в курортном городе Зеленоградск (Калининградская область) намеренно ставят на событийный туризм в мертвый сезон. Верность этого выбора, к примеру, доказывает День Кранцевского пирога, который при участии более 4000 человек (как жителей, так и гостей Зеленоградска) отметили в городе в минувшую субботу. В развлекательной программе прославляющего местные кондитерские традиции праздника организаторы нашли место разнообразным музыкальным конкурсам, кулинарным баттлам и даже соревнованиям по зимнему триатлону. Об этом написало ИА «Государственные вести».

Ключевым событием праздника следует назвать дегустацию знаменитого Кранцевского пирога. Его традиционно изготовили, согласно старинному прусскому рецепту. Как сообщил глава местной Ассоциации рестораторов и отельеров Сергей Куренков, нынешний пирог (100 килограмм весом) на четверть тяжелее того, что был изготовлен в прошлом году, а это позволяет говорить о новом рекорде.



