Якутянка повторно сделала селфи с заснеженными ресницами

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Анастасия Груздева из Якутска, известная как девушка с заснеженными ресницами, выложила в Instagram фото, подобные прошлогоднему.

Сейчас исполнился год с момента прошлогоднего «снежного» селфи. То фото разошлось по всему миру, шокировав многих жителей не только теплых стран, но и россиян. Многие не верили, что на ресницах девушки – настоящий иней, многие посчитали это каким-то специальным макияжем.

В результате такой огромной популярности заснеженные ресницы якутянки буквально стали символом Саха-Якутии.

Конечно, такие замерзшие ресницы удивительны только для жителей «материка». Так в Якутии, да и вообще на северах, называют европейскую часть страны. Так вот, удивительно это на материке, где морозов под 50 градусов не бывает.

Но в Якутии зимой это обыденное явление. А для того, чтобы определить, ниже или выше температура сорока градусов мороза, даже термометр не нужен. Если утром, выходя из дома, вы видите морозный туман, можно быть уверенными, что мороз ниже минус сорока. Если же тумана нет, значит, до 40 градусов мороза температура не опустилась.

И для получения такого «морозного макияжа» требуется пройти некоторое расстояние пешком. Успех гарантирован – иней на ресницах будет обязательно (конечно, не обязательно его будет так много, как на длинных ресницах Анастасии Груздевой). Но будет он обязательно, и если закрыть глаза, есть риск, что они не откроются – ресницы примерзнут друг к другу.

А Анастасия жалуется, что нынешние фотографии получились хуже прошлогодних: просто эта зима чуточку теплее.

Но пользователям Сети все равно фотографии девушки понравились.