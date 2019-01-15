Владимир Соловьев поддержал предложение МЧС запретить отключать квартиры малоимущих

Сегодня, 18:49

В ответ на предложение не отключать от газо- и электроснабжения малоимущих должников в Сети посыпались предложения сделать коммуналку бесплатной для тех, у кого доходы ниже определенного порога.

Предложение от МЧС озвучил сегодня, 15 января, главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев. Предложение не отключать должников он обосновал случаями пожаров, когда люди, которым отключили за неуплату электроэнергию, греются с помощью газовой плиты.

Также, по свидетельству Еникеева, с конца ноября 2018 года по начало января 2019 увеличилось число несовершеннолетних, погибших при пожарах. Чиновник заявил, что министерство проводит профилактическую работу с малообеспеченными семьями, которые не в состоянии платить за газ и электроэнергию.

Пользователи Сети в комментариях пишут, что отключение должников приводит к тому, что они подключаются самовольно, а делают они это, конечно, без соблюдения всяческих требований безопасности. Часто такие люди бывают пьющими, тогда и возможна беда.

А самыми незащищенными люди в Сети считают не стариков, у которых есть хотя бы пенсия, то есть, минимальная поддержка, а матерей-одиночек, особенно, с маленькими детьми. Хуже всего положение у многодетных матерей-одиночек.

Другие комментаторы говорят, что бесплатного ничего не бывает, если сделать кому-то бесплатной коммуналку, оплачивать ее будут остальные. А ведь есть и такие «безработные», у которых то сумку с деньгами украдут, то машину за десяток миллионов угонят. За таких «неимущих» люди совсем не хотят платить.

Тема отключения должников за коммунальные услуги стала особенно острой после участившихся взрывов газа (Магнитогорск, Шахты). Сегодня появилась еще одна новость, связанная с этим.

Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли законопроект, по которому в жилых домах должны будут устанавливаться системы газовой безопасности за счет жителей.

Если такой закон будет принят, появится новая структура, контролирующая продажу, установку и поверку таких газоанализаторов. Эта тема для кого-то окажется доходной статьей.

Сегодня же оказалось, по сообщениям в Сети, что «неожиданно» племянник Миронова уже открыл фирму по производству оборудования газовой безопасности. «Прозорливость» молодого человека наводит на большие подозрения.