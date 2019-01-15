Лучшим городом России стал Нижний Новгород

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В рейтинге лучших городов мира Нижний Новгород стал первым из российских населенных пунктов и 109 среди мировых. Жюри учитывало уровень жизни, цены на товары и услуги.

Ежегодно специалисты сервиса Numbeo составляют рейтинг наилучших городов мира. В этом году жюри рассматривало 226 городов, в числе которых были и российские. Неожиданно, но среди городов России наилучшую позицию (109 место) занял Нижний Новгород, а такие мегаполисы, как Москва (182-е место) и Санкт-Петербург (191-е) отстали.

Известно, что данный рейтинг учитывает множество составляющих – уровень жизни, экологическую ситуацию, цены на товары и услуги, комфорт. Также учитывается уровень здравоохранения и безопасности, а также транспортную загруженность города, доходы населения, экологические показатели и цены на недвижимость.

По заявлению директора центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской, большинство граждан России переезжают в города с наибольшим уровнем комфорта. При этом она сомневается, что люди предпочли бы переехать в Нижний Новгород, а не в Торонто. Российский город смог обогнать столицу лишь потому, что был серьезно реконструирован к Чемпионату мира по футболу. Также в Новгороде существует программа «Местная инициатива», куда не только направляют средства из регионального или муниципального бюджетов, но и вкладывают деньги сами жители.