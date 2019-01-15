В России стал недоступен номер 112 для вызова помощи

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Результаты проверки счетной палатой проекта по реализации системы вызова оперативной службы по единому номеру оказались неутешительными. Воспользоваться ним может только 28% жителей России.

Заместитель председателя Счетной палаты России Вера Чистова рассказала о результатах проверки службы единого номера спасательной службы 112. Оказалось, что выделенные на ее создание средства оказались освоены, но вот воспользоваться данной услугой может всего лишь 28% жителей страны в разных регионах.

Инспекция показала, что в 73 регионах России не полностью вступила в работу служба 112. В большинстве случаев это происходит из-за низкого уровня цифровой интеграции системы и взаимодействия с ведомственными дежурными службами. По мнению Счётной палаты, реализацию программы замедляет резкое сокращение финансирования.

По заявлению Чистовой, в условиях сокращения финансирования Министерство чрезвычайных ситуаций России не приняло эффективных мер по привлечению средств внебюджетных источников и региональных бюджетов.

Напомним, в России номер «112» внедрен с 2008 года, а к 2019 году МЧС обещало, что система полноценно будет работать на территории всей страны.