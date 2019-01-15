В ВОЗ определили 10 основных угроз здоровью людей на 2019 год

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Самую большую угрозу несет в себе загрязненный воздух. Самая большая опасность нависла над жителями Индии и Непала.

Специалисты Всемирной организации здоровья постоянно мониторят ситуацию и определяют опасности, которые грозят человечеству. Так, в десятку самых больших угроз на 2019 год вошли климатические изменения, лихорадка Эбола, рост заболеваемости на ВИЧ и грипп и другие угрозы. Также ученые уверены, что не нужно недооценивать лихорадку денге. Различные неинфекционные заболевания и плохую медицинскую помощь в некоторых регионах нашей планеты.

Основной угрозой для людей является все же их жизнедеятельность, которая загрязняет воздух и не дает дышать человеку. Ежегодно загрязнение воздуха приводит к преждевременной смерти 7 миллиона человек. Кроме того, оно влияет на изменение климата. По оценкам экспертов, с 2030 по 2050 год вследствие изменения климата число смертей будет увеличиваться на 250 тысяч ежегодно. В особой группе риска находятся жители Индии и Непала.

Также медики ВОЗ предупреждают, что человечество стоит на пороге пост-антибиотиковой эры, когда, казалось бы, уже побежденные инфекции снова приводят к смертельным жертвам, не реагируя на лечение антибиотиков последнего поколения.

Для предотвращения опасностей человечеству необходимо предпринять максимум мер для своей же нормальной жизнедеятельности и здоровья следующих поколений.