В Екатеринбурге можно бесплатно пообедать на помойке с помощью карты

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Создана специальная карта, где нуждающиеся смогут найти еду. Такой опыт был перенят у московских коллег.

Специалистами давно доказано, что мусорные свалки, расположенные в городе, помогают экономить на овощах, фруктах и даже молочных изделиях. Для удобства людей, которые нуждаются в бесплатной еде или продуктах, фриганы их Екатеринбурга создали специальную карту, по которой можно легко найти себе бесплатный обед.

Такая инициатива была подхвачена в след за московским коллегами, которые несколько лет назад уже создали подобную карту. Для удобства пользователей карта переведена в электронный формат, где каждый адрес отмечен цветным указателем. Все нуждающиеся могут ткнуть на понравившуюся точку в своем районе и прочесть указанные данные. Сами приверженцы движения признаются, что благодаря такому способу нередко экономят на овощах, фруктах и молочной продукции.

Для безопасности «коллег» ребята также отмечают и реакцию работников магазина. Так, в к приписке некоторым значкам значится «Продавцы выходят покурить, но не сильно волнуются». Известно, что любой желающий сам может внести в нее проверенную точку, чтобы поделиться добром с другими. Поборники экономии отмечают, что размещают информацию о добром деле, ведь данные пригодятся не только студентам, пенсионерам и людям без определенного места жительства, но и работникам других сфер.