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Эти инциденты за последнее время стали повторяться с пугающей частотой. Следовательно, этому должна быть причина.

Последняя трагедия случилась в городе Шахты. Буквально перед этим – Магнитогорск. В ноябре аналогичный случай произошёл под Смоленском в посёлке Пригорский. Везде не обошлось без жертв. Издание Smolnarod разбиралось в причинах взрывов газа в многоэтажках.

Основной причиной, которая приводит к столь масштабным разрушениям, чего ранее не наблюдалось, считаются пластиковые окна. Они намного герметичнее и прочнее в сравнении с деревянными.

Поэтому, газ не выветривается через щели наружу. А, в случае взрыва, основная часть ударной волны выходит не через окно. Её действие перераспределяется на перекрытия и стены.

Для борьбы с этим предлагается добавление в газ дополнительных веществ с резким запахом, чтобы была возможность раньше обнаружить утечку.

Не каждая утечка приводит к взрыву или рядовому хлопку. Чтобы не допустить трагедии, вентиляция должна быть исправной, газовое оборудование своевременно проходить техобслуживание, а граждане проявлять повышенную бдительность.

Основная причина утечек газа – человеческий фактор. Часто жильцы сами чинят или самовольно переносят газовые приборы. При ремонтах наглухо заделываются вентиляционные отверстия.

Категорически недопустимо использовать газовую плиту, чтобы обогревать квартиру. Однако, многие пренебрегают этим, оставляя её включённой даже на ночь. В Шахтах, предположительно, был именно такой случай.