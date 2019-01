«Одесская Барби» может в будущем стать порталом между людьми и пришельцами

View this post on Instagram

Меня поразило как я за 1 месяц стартанула на несколько измерений выше и пошли жесткие проверки , словно некое цирковое представление в самых лучших традициях системы . Дорогие если бы вы знали что это , вы были бы в шоке 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 такого маразма у меня ещё не было !))))))))))) #слухи #сплетни #бред #маразм #масон