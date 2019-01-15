«Одесская Барби» может в будущем стать порталом между людьми и пришельцами

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Масон Валерия Лукьянова имеет связь с космосом.

«Одесская Барби» Валерия Лукьянова снова удивляет всех своими фото в Instagram и о своих достижениях в масонском ордене. Валерия не так давно хвасталась фотографией с масонской ложи в Калифорнии и примеряла масонские фартуки и перчатки. Подписчики ещё тогда стали заявлять, что Лукьянова стала масоном.

Сейчас же девушка совсем слетела с катушек и заявляет о том, что она «стартанула на несколько измерений выше». Девушку-масона в комментариях стали называть психом и смеяться над тем, что с такими темпами развития она в будущем может стать порталом между людьми и пришельцами, и ряд уфологов верит в подобное и называет Валерию символом будущей дружбы цивилизаций. Однако такой маразм некоторым людям даже нравится, и они подбадривают Валерию и как говорят сами «Черпают много полезной информации для себя». Другим же просто нравится фигура молодой особы и они любуются её формами. Кто бы, что не говорил, большая часть людей не очень позитивно реагирует на посты и высказывания Лукьяновой и считает это обычной промывкой мозгов.