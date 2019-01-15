«Желтое свечение»: Нибиру над Ставрополем выдало широкое светящееся пятно - соцсети

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Планета Х могла выдать себя огромным световым пятном в небе, согласно снимкам очевидца, ведь столь необычные аномалии практически невозможно наблюдать в обычной жизни.

В одном из аккаунтов в Instagram был опубликован достаточно необычный снимок ночного неба в Ставрополе, в котором было запечатлено желтое свечение. Сам очевидец решил, что это аномалия, которую он случайно зафиксировал. Однако, конспирологи могли предположить, что именно Нибиру над Ставрополем выдало широкое светящееся пятно. Причем само свечение напоминает чем-то гриб, то есть имеет наверху широкую шляпку, а внизу как бы «ножку», что может натолкнуть на мысль о новом неопознанном летающем объекте, который может нести в себе угрозу, по мнению уфологов.

Продолжение... «Без двух минут Конец света»: Часы Судного дня сигнализируют о скорой катастрофе для человечества Часы сообщают о приближении бедствий или напряженности для человеческой цивилизации и сейчас они показывают рекордное приближение к полуночи – 23:58. В последнее время в России появилось множество свидетельств того, что Планета Х в какой-то степени находится рядом с населением. За границей такие свидетельства также существуют, однако, наибольшее их количество зафиксировано пока именно в РФ. Почему так? Достоверно неизвестно. Скептики считают, что россияне – доверчивый народ и подобного рода аномалии они с любопытством наблюдают, но те же англичане или американцы также снимают в социальные сети видео и фото подобного рода.

Как бы то ни было, свидетельства присутствия инопланетной жизни около Земли публикуются практически каждый день и пока население активно обсуждает возможные варианты «конца света», хотя ученые продолжают настаивать на том, что никакой Нибиру не существует и пока ничто не угрожает человечеству, кроме него самого.