Обидчивость Андреевой может быть последствием ее нелегкого детства – психолог

Вчера, 23:44

Телеведущая росла в семье серьезного человека, а кличка «Цыпленок» могла простимулировать будущую знаменитость на работу над собой, но в итоге, по всей видимости, могла спровоцировать излишнюю обидчивость.

С именем Екатерины Андреевой связано 20 лет жизни программы «Время» на «Первом канале». Однако, известны и нелицеприятные факты о ее сотрудничестве. К примеру, однажды она обиделась на собственного коллегу за то, что он назвал ее именем другой телеведущей – Жанной. Как считалось ранее, женщины были в какой-то степени соперницами, а потому Екатерина на полгода «забыла» как здороваться с якобы оскорбившим ее коллегой.

Сама же Андреева в одном из интервью рассказала, что ее очень сложно выбить из равновесия и обидчивости на самом деле у нее никакой нет. Екатерина сообщила, что обладает стальными нервами, обидеть телеведущую надо постараться.

«Злые посылы рикошетят о мою защиту, идут обратно, а энергия, вместе с ними отправленная, остается – и мне хорошо».

Андреевой неважно, что пишут в социальных сетях комментаторы. Одним может не нравиться макияж и прическа, которые, к слову, женщина делает абсолютно самостоятельно. Зрители, знающие филологию, ругают звезду за неправильные ударения и интонацию и припоминают советских дикторов. Телевизионщикам, по информации ряда СМИ, не дает покоя самая высокая среди коллег зарплата Екатерины, о чем сами они умалчивают.

Факты из ее биографии говорят о то, что в действительности она росла в семье серьезного человека - ее отец всю жизнь проработал заместителем председателя Госснаба Советского Союза. А в школьные годы она из-за маленькой комплекции получила прозвище «Цыпленок», что могло казаться для нее оскорбительным. Позже он, конечно, «вытянулась», но дальнейшие проблемы с фигурой в университете вновь могли привести к комплексам, считает психолог.

Таким образом, обидчивость Андреевой может быть последствием ее нелегкого детства, а сама она это отрицает, чтобы «держать марку» хладнокровной и спокойной телеведущей, которая с экранов телевизоров вещает о разного рода событиях в стране и старается быть к ним беспристрастной.