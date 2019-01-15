Глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина рассказал о причинах популярности среди школьников Всероссийской предметной олимпиады

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Всероссийская олимпиада — одна из самых популярных среди московских школьников. В 2018 году победителями и призерами заключительного этапа этого соревнования стали 906 московских учащихся. Об этом сообщает сайт «Вечерняя Москва», публикуя информацию о начале подготовки к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Как подчеркнул глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина: «Самая хорошая характеристика - это процент детей, которые обучаются в школах, где есть победители и призеры Олимпиад». Он напомнил, что за последние три года 337 школ Москвы подготовили своих победителей и призеров олимпиад. Победы школьников не только добавляют престижа и говорят о высоком уровне столичного образования, но и дают возможность поступить на престижные специальности в вузы столицы. Это, в свою очередь, дает толчок для развития самой Москвы – город получает востребованных и талантливых специалистов.







