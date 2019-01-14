«За Россию, за Путина»: На Ивлееву и Дудя подали иск в суд за оскорбление чести и достоинства президента

Вчера, 23:12

Блогеры имеют на своем счету иск в суд на 100 миллионов рублей из-за знаменитого интервью Анастасии на канале Юрия.

Анастасия Ивлеева в конце августа появилась на канале Юрия Дудя в одном из видео. Ее откровения были временами скандальны и даже появился «мем» связанный с ее именем о «15 сантиметрах». Однако, известие об иске в сторону блогеров стал неожиданностью для их самых преданных поклонников и даже для общественности в целом. Изначально не было известно, что же произошло и почему интернет-звезды вдруг стали ответчиками по одному из дел. Но, по словам одного из изданий, реальность превзошла все самые смелые предположения.





Оказалось, что на блогеров подал в суд некий Артур Бестаев, который уверен в том, что Анастасия в собственном интервью попыталась оскорбить президента России Владимира Путина. По всей видимости, она чересчур опрометчиво ответила на вопрос Юрия о том, что бы она сказала, оказавшись перед главой страны, употребляя ненормативную лексику, что, видимо, очень оскорбило молодого человека. Сначала, в сентябре, он составил петицию и попытался продвинуть ее в массы о том, чтобы видео было удалено с канала «вДудь», по всей видимости, руководствуясь лозунгом «За Россию, за Путина». Однако, петиция не набрала должной популярности, ее подписало лишь пять человек. В конце декабря мужчина решил пойти на крайние меры и подал иск в суд, по словам пресс-секретаря суда Юлии Котоминой, на 100 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства президента РФ.

Сам лидер государства и собственно ответчики пока не комментируют ситуацию и она в целом кажется достаточно странной. Возникают множество вопросов по типу: «Кому в случае удовлетворения иска пойдут деньги?», «Каким образом будет проходить заседания без присутствия, собственно главного «оскорбленного» истца, В.В. Путина?» и так далее. По всей видимости, молодой человек решил привлечь к себе внимание за счет медийных личностей, однако, у него вряд ли что-то получится из этой затеи, так как слова Анастасии, судя по контексту, не были направлены против политика, а потому иск попросту может быть отклонен. Как бы то ни было, время покажет исход данной, по мнению многих абсурдной, ситуации.