Екатерина Андреева полгода не разговаривала с коллегой, назвавшим ее Жанной

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Телеведущий Сергей Бабаев рассказал о своем конфликте с лицом главного канала России Екатериной Андреевой.

Андреева уже в течение 20 лет является ведущей программы «Время» (в октябре, правда, она перестала вести основной эфир передачи и вещала на другие регионы страны, но впоследствии вернулась обратно в основной выпуск). По словам коллег, она обладает трудным характером, многие считают ее заносчивой и высокомерной особой. Некоторые коллеги даже не здороваются с Екатериной Андреевой при встрече.

А с Бабаевым уже она, поссорившись, отказалась не только здороваться, но и вообще разговаривать. Дело в том, что при включении в прямом эфире Бабаев подумал, что программу ведет Жанна Агалакова (связь, по его словам, была плохой), поэтому, обратившись к ведущей в студии, назвал ее Жанной.

Это оказался удар в больное место Андреевой. Она с Жанной Агалаковой находилась в большом конфликте и была уверена, что та хочет ее подсидеть.

Сергей Бабаев рассказал все, что должен был сказать в прямом включении, после чего, по традиции обратился к ведущей в студии: «Пока все. Жанна?» В ответ воцарилась полная тишина. После длительной паузы с обидой прозвучало: «Я Катя, а не Жанна». Это все происходило в прямом вещании программы «Время», правда, не на центральный регион, а на Дальний Восток.

Ведущий программы «Доброе утро» говорит, что эта оговорка получилась очень болезненным ударом для Андреевой. Она бы пропустила мимо ушей, если бы ее назвали Кириллом Клейменовым (ее непосредственным начальником), да хоть Усамой бен Ладеном. Но Жанна – это было для нее оскорбление.

Екатерина Андреева работает на телевидении с 1991 года (передача «Доброе утро» на ОРТ). С 1995 года она была ведущей программы «Новости», а с 1998-го ведет программу «Время».

В недавнем интервью, которое ведущая Первого канала Екатерина Андреева дала «Русской службе Би-би-си», она призналась, что не смотрит телевизор из-за «высокого уровня агрессии, льющегося с экрана». Андреева сказала, что эта агрессия опасна для здоровья, а она себя любит, поэтому не позволяет телевидению разрушать свои нейроны в мозге.

Таким образом лицо Первого канала охарактеризовала плоды работы своей и коллег.