«Без двух минут Конец света»: Часы Судного дня сигнализируют о скорой катастрофе для человечества

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Часы сообщают о приближении бедствий или напряженности для человеческой цивилизации и сейчас они показывают рекордное приближение к полуночи 23:58.

В 1947 году, в связи с произошедшей в 1945 году катастрофой в Хиросиме и Нагасаки, проект журнала университета в Чикаго «Бюллетень ученых-атомщиков» запустил Часы Судного дня или Часы Конца света. Тогда они показывали 23:53 и теперь с некоторой периодичностью на обложке журнала до сих пор публикуют фотографию часов со стрелками, приближающимися к полуночи.

Часы символизируют напряжение в международной обстановке, а также быстрый прогресс в развитии ядерного оружия, которое способно по сути уничтожить планету. Полночь же означает Конец миру и начало ядерной войны, когда предотвратить эскалацию конфликта и уничтожение человечества будет уже невозможно. Таким проектом ученые пытаются донести до политиков катастрофичность их импульсивных поступков и пытаются показать важность каждого их шага в масштабах планеты.

За 70 лет существования часов они переводились 24 раза в самые критические моменты для человечества. Самое большое расстояние до полуночи было зафиксировано в 1991 году, когда США и тогда еще СССР подписали договор о сокращении ядерного вооружения, что отодвинуло угрозу катастрофы на 17 минут, часы тогда показывали 23:43.





В 2017 году в связи с заявлениями новоиспеченного президента США Дональда Трампа о ядерном вооружении, открещивания от очевидных изменений в мировом климате, из-за роста националистических настроений по всему миру часы показали 23:57:30.

В 2018 году из-за все тех же колоссальных климатических изменений и катаклизмов, продолжающихся ядерных испытаний в Северной Корее, роста напряженности в мире Часы Конца света остановились на отметке 23:58, которая является самым близким к полуночи положением стрелок.

Таким образом, Часы Судного дня сигнализируют о скорой катастрофе для человечества и по сути своей говорят о том, что «без двух минут Конец света» и людям, а главное политикам, стоит задуматься над международной напряженностью и подумать прежде всего не о собственном мировом престиже, а о населении всего мира и установить прочные дипломатические связи без конфликтов, так как история хоть и идет по спирали, она с каждым разом пытается таким образом научить человечество не совершать новых ошибок, ведь они слишком дорого стоят не только для всей цивилизации, но и для планеты. А глобальная ошибка начать ядерную войну может стать для Земли последней.