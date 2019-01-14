«Пока Рыбка в изоляторе»: Дерипаска не скучает по «любимой эскортнице» и развлекается с другими

Сегодня, 18:21

Олигарх был замечен в компании девушек в одном из московских баров. Похоже, что пока Анастасия находится под следствием в Таиланде, Дерипаска о ней вовсе не думает.

Скандальная история со следствием, опубликованным Алексеем Навальным в январе 2018 года, не утихала очень долго. Тогда историю про девушек из эскорт-сервиса и взятки, которые получал «серый кардинал российского правительства», в своем расследовании раскрыл оппозиционер Алексей Навальный. Потянув за грязную бретельку нижнего белья, российский политик вытащил целые факты уже не интимные, а политические. Авторы расследования обнаружили на яхте вместе с самым богатым бизнесменом России вице-премьера. В Норвегии Приходько доставили чартерным самолетом, а на борт тайно высадили из частного вертолета. Это подтверждает тайность их встреч и указывает на близость того, что они либо обсуждали нечто неприглядное, либо делали.

Настя Рыбка, одна из эскортниц дала интервью штабу оппозиционера, в котором рассказала, что в действительности присутствовала на яхте и не раз имела дело именно с Дерипаской. С Приходько, по ее словам, не удалось тогда «переспать», о чем она в дальнейшем пожалела. Однако, спустя некоторое время сама Настя попала под следствие в Таиланде из-за проведения незаконного «секс-тренинга», но, по всей видимости, сам олигарх ничуть не скучает по «любимой эскортнице» и развлекается с другими девушками, пока Рыбка находится в изоляторе и никак не контактирует с Дерипаской.

Таким образом, мужчина еще раз подчеркивает свою некую безнаказанность и спокойно развлекается с женщинами в сопровождении алкогольных напитков, передает Super.ru, ведь эскортниц на самом деле много и каждая, по всей видимости, жаждет общения с богатым разведенным мужчиной. Сам же Олег историю с расследованием Навального никак не прокомментировал. 51-летний богач заявил, что не станет подавать иск в суд, ведь за него это сделают другие. Как известно, он все еще на свободе, а то, о чем на самом деле беседовали Приходько и Дерипаска на яхте, до сих пор точно не выяснено.