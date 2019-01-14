В Москве попугаи начали часто болеть из-за недостатка солнечного света

Сегодня, 15:52

Директор госпиталя «Зелёный попугай» рассказал, что в последнее время хозяева попугаев массово обращаются с проблемой судорог у питомцев. Скорее всего это связанно с нехваткой солнца.

Пасмурная погода и отсутствие солнца плохо влияют на людей и животных. Перед новогодними праздниками в ветеринарных больницах участились случаи обращений попугаев с судорогами.

Первый пациент попугай жако поступил перед новым годом, сообщил главный врач госпиталя «Зелёный попугай». Его хозяева были испуганы судорогами питомца. Специалисты провели исследование и выяснили, что у попугая недостаток кальция в крови - гипокалецемия. Врачи предполагают, что это связано с недостатком солнечного света, ведь жако птица с юга, а в Москве ей не хватает ультрафиолета и она начинает болеть.

В течении новогодних праздников в ветеринарные клиники поступили ещё несколько попугаев с подобными симптомами. Анализы показали аналогичные результаты - у всех птиц недостаток кальция в крови.

Ветеринары рекомендуют москвичам, у которых есть попугаи, приобрести ультрафиолетовые лампы и включать их питомцам. Это поможет им улучшить состояние здоровья и избежать проблем с недостатком кальция.