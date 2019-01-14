Жители Ростова рассказали, что их раздражает в троллейбусах

Сегодня, 15:18

Власти Ростова решили выяснить, какой троллейбусный маршрут самый популярный, и провели голосование среди жителей в социальной сети «VKontakte».

В опросе приняли участие пока около 120 человек, почти все были недовольны графиком движения и количеством единиц транспорта. Люди пользуются тем что часто ходит, или ходит по графику, но троллейбусы не попадают не в одну из категорий.

Горожане писали, что их раздражает график маршрутов 8 и 12, которые ходят, когда им захочется. После этого совсем не хочется пользоваться троллейбусом.

Некоторые рассказывали, что самое ужасное время это утренние рейсы, один день восьмёрка ходит с 8 утра, другой день с 6 утра, а на третий день с 12 дня.

Ростовчане уверенн, что ставку нужно делать на регулярность движения транспорта и увеличение количества единиц, а без поддержки руководства города с этим вопросом не справится.

Возможно ситуация изменится в 2019 году, потому что из бюджета города выделено почти полмиллиарда рублей для закупки 10 электробусов и 10 новых троллейбусов.