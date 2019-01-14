В Калуге появились первые случая сезонного гриппа

Сегодня, 12:50

Медики сообщили, что в Калуге зарегистрировано 2 случая заражения вирусом сезонного гриппа А (Н3N2) или гонконгского гриппа. Заболели один взрослый и один годовалый ребёнок из Дзержинского района.

До того в области не было случаев заболевания гриппом. Хотя эксперты прогнозировали эпидемию, но ближе к концу января. В прошлом году грипп пришёл в Калугу в конце января-начале февраля. Напомним, что в конце декабря этого года в регионе активно велась вакцинация против гриппа, прививки сделали около 450 тысяч человек.

В области провели мониторинг заболеваемости и выяснили, что пороговый показатель не превышен ни у взрослых ни у детей. Ситуация пока соответствует сезонным нормам.

За прошлую неделю было зафиксировано 3309 случая заболевания ОРВИ, это на 51 процент больше чем в первую неделю года. Медики выяснили, что чаще начали болеть дети, а вот по взрослым уровень заболеваемости снизился почти на 35 %.

На прошлой недели в стационары города было доставлено 125 больных, а для сравнения в первую неделю года таких было всего 76.