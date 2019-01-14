В Instagram рекорды популярности бьет снимок куриного яйца

Сегодня, 12:16

Всего за 10 дней в сети фотографию куриного яйца просмотрели 24 миллиона раз. Теперь это новый рекорд по популярности, который обошел снимок Кайли Дженнер, чей пост год был лидером.

Небывалую популярность в сети стремительно набирает куриное яйцо, фотография которого размещена в социальной сети Instagram. В десятидневный срок оно набрало 24 миллиона лайков, что стало новым мировым рекордом.

Известно, что изображение появилось 4 января текущего года, сделан кадр был на белом фоне. Его автор сообщил, что основной целью данного поста является достижение рекорда, которую с удовольствием поддержали пользователи. Таким образом автор поста уже обогнал по популярности семейство Кардашьян, которое продержалось на вершине более года. Снимок бьет все рекорды популярности.

Напомним, в топ-10 популярных публикаций в Instagram входят фотографии Джастина Бибера, XXXTentacion и других. Канадский исполнитель имеет более 18 миллионов лайков, а последняя публикация покойного американского рэпера в своё время преодолела порог в 13 миллионов лайков. Кайли Дженнер же входит в данный список четыре раза.