«Становится не похож»: Путин отправил своего двойника в Швейцарию на пластическую операцию из-за малой схожести с собой

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Несколько дней назад очевидцы сообщили о вылете президентского «клона» на частном самолёте в Швейцарию. «Второе лицо» государства отправился в одну из лучших клиник пластической хирургии для того, чтобы добавить сходства с настоящим Путиным.

Каждое новое появление Путина на публике за последние месяцы вводило в подозрение всё больше и больше жителей России. Люди стали замечать сильные отличия между Путиным в телевизоре, в странах и городах, в которые он приезжает и новыми фотографиями президента. С разных уголков страны люди описывают увиденного Путина по-разному: в Аргентину приезжал глава государства, со старческим и суховатым лицом, в Магнитогорск он уже приехал с располневшим и округлившимся лицом, а из телевизора на нас смотрит ещё одно лицо, непохожее на других: на государственных встречах Путин выглядит более бледным, его нос более острый, а лоб, наоборот, выглядит широким.

Уже не один год многие уверены, что у Путина есть двойник, а возможно даже и не один. Приверженцы этого мнения рассказали и о причинах, почему Путин имеет нескольких «клонов».

Во-первых, это обеспечение безопасности настоящего президента — ведь лидер страны иногда посещает опасные страны и места, а рисковать гарантом Конституции нельзя, вот и отправляют в неблагонадёжные места двойника Владимира Владимировича.

Во-вторых, это банальная нехватка времени — президент в постоянных разъездах и ему приходится «разрываться» на части почти в буквальном смысле — во время выступления настоящего Путина двойник уже начинает готовиться к следующему, а оригинальный президент успеет отдохнуть во время подмены своим вторым «Я».

Проанализировав все данные и сопоставив факты, эксперты пришли к выводам, что двойник нашего президента улетел на пластику и коррекцию своего лица, чтобы вернуть былое сходство с нашим правителем.

Так что через некоторое время мы сможем лицезреть обновлённую «копию» Владимира Путина. Главное, чтобы он не получился «лучше» настоящего лидера России.

«Совсем не похож, нужно обновлять прошивку», «То наполняется, то сдувается, как шарик», «Путин отправил своего двойника в Швейцарию на пластическую операцию из-за малой схожести с собой плюс, чтобы проведал президентского сына от Кабаевой», «Ботоксник», «Чем его накачивают?», - пользователи поделились своим мнением о предстоящей пластике двойника.