Путин - не отец ребёнка Лопырёвой: Миро призналась, почему модель выбрала Булатова

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Путин не изменял Кабаевой, и на этом стали благодарить Миро.

Долгое время в Сети обсуждали возможные отношения президента России Владимира Путина и спортсменки Алины Кабаевой. Даже начали говорить, что у них может быть ребёнок, которого женщина увезла в Швейцарию и что Путин мог быть связано с экс-невестой Баскова Викторией Лопырёвой. Но в дело вмешалась Лена Миро. Скандальный блогер сразу акцентировала внимание на том, что Путин не мог стать отцом ребёнка Лопырёвой только по одной причине, что для топ-модели деньги и статус не так важен, ведь девушка уже давно является состоятельным человеком. Амбассадор ЧМ-2018 по футболу Лопырёва как раз по завершению спортивных соревнований и нагуляла малыша. На тот момент она ещё встречалась с Николаем Басковым, и непонятно, почему расстались. Но недавно девушку заметили в беременном состоянии вместе с Игорем Булатовым. Миро призналась, что Игорь для неё оказался порядочным мужчиной и бизнесменом, который не стал водить жену за нос, скрывая чувства к Лопырёвой, а сразу рассказал об отношениях.

«Попробовали - не получилось. Как бы поступил другой человек на месте Игоря? Подлец бы стал втихаря гулять, чтобы не потерять должность вице-президента в корпорации тестя. Лицемерил бы, десятилетиями прятался, чтобы иметь баблишко. А Игорь, потеряв близость с женой, не побоялся потерять и деньги. Встретил Вику, влюбился, послал все меркантильные доводы в жопу и живёт с любимой женщиной. Ждут вот ребёнка», - написала Миро в своём блоге.

Многие стали поддерживать скандального блогера, утверждая, что Путин мог бы стать хорошим отцом для ребёнка Лопырёвой, но Кабаева ему всё же ближе.