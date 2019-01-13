Танцующий мост в Волгограде показали с необычного ракурса

Сегодня, 16:07

Известный на всю страну танцующий мост в Волгограде казалось бы уже показали со всех ракурсов. Но автор проекта «Волгоград сверху» снял его с необычного ракурса. Выложенный в сеть ролик вызвал восхищение у жителей города.

Этот мост часто снимают фотографы и операторы, он оказывался героем не одной фотосессии и видеоролика. Но Александру Блинкову пришло в голову запустить свой квадрокоптер не над мостом, а под ним. Ничего не обычного на первый взгляд нет, но видео дополнили замечательный вид зимнего города, многоэтажные дома покрытые инеем и быстрая река Волга.

А если добавить к этому саундтрек к фильму «Гарри Поттер» то можно на минуту оказаться героем сериала и кажется что мост ведёт совсем не в город, а в школу волшебства Хогвартс. Столбы моста очень напоминают те, что стоят на стадионе школы. Видео заканчивается на высотке одного из зданий Волгограда, и зритель оказывается как будто на одной из башен старого замка. Особый эффект создаёт звук проносящейся метлы в ролике.