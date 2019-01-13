За неделю до ада: Крещение во время Кровавой Луны может стать последним знамением

Сегодня, 15:06

Предсказания большинства провидцев сходятся в том, что этот год станет судьбоносным для всего человечества. Христианский праздник может превратиться в Судный день, говорится в древних текстах.

Футурологам давно не дает покоя дата 19 января 2019 года, на которую приходится православное Крещение. Причина этому – старинные записи пророков, которые, по мнению толкователей, предупреждали о Конце света и пришествии Миссии, что для многих верующих одно и то же. Но разница все же есть. Иудеи верят, что приход Миссии станет началом лучшей жизни, в которой будут царить справедливость и благоденствие, а христиане уверены, что Второе пришествие Христа спасет лишь праведников, а остальным навечно уготовано место в аду или чистилище.

Все это, конечно, может оказаться не более чем страшилками, придуманными священниками на благо или для запугивания прихожан, но есть обстоятельство, которое заставляет задуматься о том, что конец эпохи Человека близок как никогда.

Переводчики откровений прорицателей уверяют, что Нострадамус, Ванга, монах Авель, блаженная Матрона, Джуна и другие выдающие личности, знали об особом знамении, которое укажет на приближение Апокалипсиса. Кровавая Луна взойдет в небе, а Солнце почернеет. Если так, то время такого знамения пришло – с 20 по 22 января будет затмение, Луна максимально приблизится к Земле и встанет в одну линию с Солнцем.

Конспирологи считают, что это природное явление не так страшно само по себе, если бы оно не совпало с Крещением. Теперь получается что две независимых ветви предсказаний сошлись в одной точке. Такого еще не было. Обычно одно утверждение противоречит другому хоть в чем-то, но здесь все в итоге совпало.

Крещение во время Кровавой Луны может стать последним знамением, которого ждут верующие люди и опасаются исследователи. Но в любом случае, получается, что сегодня мы живем практически за неделю до настоящего ада, независимо от того, чем он будет вызван.