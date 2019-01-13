Украинцы высмеяли абсурдность нового закона «о сексе по согласию»

Сегодня, 11:48

Молодая пара из украинского города Николаев решила посмеяться и составили документ о «проникновении в другого человека» указав свои паспортные данные, телефон, время и дату совершения «секса по согласию».

Также были приглашены 3 свидетеля. А после заполнения акта девушка выложила фото в социальной сети, на котором парень заполняет документ. Напомним, что 11 января в Украине приняли поправку к закону об изнасиловании. Если нет согласия обеих сторон, то половой акт можно считать изнасилованием. Так любой житель страны может подать заявления в полицию, если нет соответствующего документа, который подтверждает согласие на соитие.

Жители Украины высмеяли абсурдность этого закона. Некоторые писали, что скоро налоговая обратит внимание на происходящее, так как акт есть, а денег в бюджет пока не поступило. Одни писали, что теперь появится ведомство, в котором будут принимать и выдавать эти акты. Кто-то требовал справку об оплате квитанции. А кто-то грустно заметил, что всё это было бы смешно, если б не касалась жителей Украины, живущих в этом дурдоме.