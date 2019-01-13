Самое кровавое Крещение: Нибиру превратит христианский праздник в Судный день – уфологи

Сегодня, 10:17

Открывающиеся на рассвете порталы могут стать главными путями для вторжения флота Звезды смерти. Признанные провидцы предупреждали об опасности роковой даты.

19 января 2019 года может принести гибель человечеству, предупреждают уфологи. Нострадамус, Матрона Московская, Ванга, Джуна и даже Исаак Ньютон предупреждали, что светлый христианский праздник Крещение может превратиться в Судный день, если он совпадет с восходом Кровавой Луны, который, как обещают астрономы, произойдет 19-22 января.

В этот день, считают верующие, в небе открывается портал и вознесенные молитвы с большой долей вероятности услышит Бог, потому что он будет близок к людям как никогда. Но, по мнению толкователей предсказаний, человечество исчерпало запас терпения высших сил, за что будет уничтожено. Грехи превысили разумные пределы, ложь заполнила информационное пространство и ее уже не отличить от правды, а священнослужители стали устраивать междоусобные войны и толковать Священное писание так, как им выгодно, утверждают они. Все, что ранее считалось пороком и даже смертным грехом, стало если не нормой, то уж во всяком случае, не поводом для отлучения от церкви. Происходит подмена христианских ценностей. Второе пришествие Христа будет совсем скоро и начнется новая эпоха – Царствие небесное, в котором места грешникам не будет.

Конспирологи полностью согласны с предсказаниями ясновидящих. Но вместо пришествия Христа, согласно их прогнозам, на Землю нападут пришельцы. Зловещая Нибиру, которая наводила ужас на людей своими необъяснимыми внезапными появлениями и исчезновениями в разных уголках планеты на протяжении последних месяцев исчезла из поля зрения. Эксперты предполагают, что радоваться такому явлению рано. Нибиру не исчезла – она затаилась и готовит диверсию.

Нибиру готова атаковать Землю, как только откроются порталы на рассвете 19 января и это будет самое кровавое Крещение со времен Христа, утверждают уфологи. НЛО нападут внезапно и уничтожат большую часть человечества, считают они. Земля - лакомый кусок для любой расы, а человечество – лишний, к тому же бестолковый (иначе не загадили бы свой дом) груз, который не пригодится умным инопланетянам. На Земле действительно наступит новая эпоха – ее заселит цивилизация с Нибиру. Такие теории выдвигают особо ярые сторонники мифов о Планете Х, существование которой вообще пока не доказано и находится под большим вопросом в рамках науки.