Иисус пришел из космоса: На картине 15 века уфологи нашли доказательство НЛО

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Непорочное зачатие могло быть результатом генной инженерии высокоразвитой внеземной цивилизации и вживления эмбриона в ничего не подозревающую Марию, считают уфологи.

Речь идет о картине 15 века «Благовещение со святым Эмидием» Карло Кривелли. На полотне, дата создания которого датируется 1486 годом, в небе виден луч, направленный на Деву Марию, который якобы стал причиной зачатия Иисуса Христа. Вероятно, этот луч по задумке автора должен был исходить от ангелов, но сторонники теории заговора утверждают, что источником свечения было НЛО, что это главное доказательство существования пришельцев.

Иисус мог прийти из космоса и быть рожденным земной женщиной в результате эксперимента инопланетян, такую теорию выдвинули уфологи.

Как следует из публикации издания Listverse, Мария якобы была похищена инопланетной расой в то время, когда находилась дома: «Многие люди, которые утверждают, что были похищены, свидетельствуют, что они находились в своих домах, когда за пределами зданий сиял странный свет».

Другие эксперты считают такое мнение безосновательным, так как картина была написана через полторы тысячи лет после рождения Христа, поэтому автор уж точно не мог знать детали зачатия Иисуса. Как и любой другой предмет искусства, полотно не отражает фактические наблюдения художника или современные события.

Но это не единственное свидетельство, которое подтверждает появление НЛО на Земле. На стенах собора Светицховели в Грузии есть образ Христа, который нарисовал художник в 11 веке.

На фреске изображен распятый Христос, а вокруг него собралась большая толпа, но в верхнем левом и правом углах видны летающие тарелки или какие то другие высокотехнологичные механизмы, о которых тогда понятия не имели. НЛО имеют куполообразную форму, с тремя хвостами, которые могут быть продуктом сгорания топлива. Что бы это ни было, на ангелов это точно не похоже.