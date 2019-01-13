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Гадание 19 января 2019 года вместо безобидной забавы приведет к страшным последствиям.

Святки - это веселый зимний праздник, который начинается в день Рождества и заканчивается Крещением. Чаще всего девушки гадают на святки о будущем так, как эти дни считаются по особенному волшебными. Кроме того, если принять тот факт, что тонкий мир существует на самом деле, то в эти дни граница между невидимым и видимым миром становится особенно тонкой и всегда считалось, что в это время бродит нечисть.

Но сама Джуна предостерегала общество о дате 19.01.2019. Ясновидящая незадолго до своей смерти предсказала, что роковое 19 число в 2019 году может стать плачевным для тех, кто неумело пользуется черной магией и приворотами.

«По старому стилю этот день считался страшным днем, именно так называли его в народе», - рассказала тогда Джуна.

По ее словам в этот день люди старались не выходить из дома ночью, чтобы нечисть не забрала. Страшное предсказание Джуны о гадании на святки в январе 2019 года пугает.

«Страшнее дня мир не знал»,- открыла тайну ясновидящая журналистке. Всех кто коснется тонкого мира магии постигнет проклятие, а самое страшное - смерть. Ведь действительно, в сети есть немало жизненных примеров, когда люди понесли расплату своей жизнью, после проведенных обрядов.

Изначально человечеству была свойственна способность видеть будущее, но со временем человечество потеряло этот дар и со слов ведьмы это произошло не просто так – в этом и есть особое предназначение. Джуна говорила о том, что каждый вхожий в тонкий мир платит за пользование силой.

Ведьмы и ведьмаки в основном платят своим одиночеством, они осознанно идут на это и понимают, как с этим работать. «Вспомните одиноких ведьм, живущих на отшибе деревни - это и есть расплата»,- говорит всевидящая. Неосвещенный народ не имеющий отношение к магии может не догадываться какую понесет расплату за пользование силой. Она настоятельно попросила не гадать и не привораживать в этот день.