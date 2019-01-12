Крещенская прорубь может и угробить – медики

Сегодня, 16:55

Специалисты считают, что вовсе не всем стоит принимать ледяную купель в этот христианский праздник. Для многих это может оказаться совсем небезопасным.

Медики мрачно шутят, что Крещенская прорубь может и угробить. К сожалению, это действительно так.

Верующие уверяют, что вода, которая в эту ночь содержится в водоёмах, содержит целебные свойства. Как бы там ни было, но даже вода, набранная из под крана на Крещение, не портится очень долго.

Купание в проруби тоже было традиционным. Однако, не следует упускать из виду, что для организма погружение в мороз и в ледяную купель может оказаться очень серьёзным стрессом.

Крещение отмечается в ночь, наступающую с 18 на 19 января. В это время окунуться в прорубь желают, как истинно верующие, так и другие. Они считают, что это поспособствует исцелению их от болезней и снисхождению благодати.

Главные советы, которые дают медики. Алкоголь не стоит принимать ни до купания, ни после него. Он лишь способствует тому, чтобы организм быстро переохладился. Хорошим заменителем являются согревающие напитки в виде горячего чая, травяных настоек и так далее.

Если перед купанием ощущается недомогание, от обряда стоит отказаться в любом случае. Даже если это обычная простуда.

После выхода из ледяной купели нужно максимально быстро обтереться и одеть тёплые сухие вещи.