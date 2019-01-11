В Красноярсе покрасили хрущевки к Универсиаде, правда только с одной стороны

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Подготовка к соревнованиям в городе идет довольно активно. Стены нескольких домов в Свердловской столице были выкрашены, правда только с одной стороны.

Как известно, в России традиционно принято гостям показывать свои лучшие стороны. Видимо по этому принципу решили действовать и власти Красноярска во время подготовки к Универсиаде, которая вскоре стартует в городе. В сети пользователи сообщают, что фасады домов обновляются только с той стороны, которая прилегает к маршруту, где будет пролегать дорога иностранной делегации.

Для России такое положение дел - не в новинку. Достаточно вспомнить, каких ляпов мы насмотрелись в процессе подготовки к Чемпионату мира по футболу. Например, в Ростове-на-Дону аварийный дом завуалировали баннером. Жильцы не могли открыть окна, однако им пригрозили уголовным делом за порчу баннера.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь администрации Свердловского района Александры Климентьевой, который заявил, что если жители хотят, чтобы дома были покрашены полностью, а фасады приведены к общему виду, они должны работать со своей управляющей компанией.

Напомним, что в начале января 2019 года мэр Красноярска Сергей Еремин назвал Универсиаду самым главным проектом текущего года. В этот период необходимо обеспечить максимальную эффективность работы всех служб и, как выразился мэр, создать атмосферу сопричастности к мировому событию самих жителей.