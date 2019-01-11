«Отравили золото»: Аллергия на драгметалл у землян может быть связана с Нибиру

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Ануннаки продолжают уничтожать запасы золота на Земле ради сохранения Нибиру. Для этого им понадобился метод, благодаря которому человечество само будет готово отказаться от драгоценного металла.

Аллергия на драгметалл у землян может быть связана с Нибиру - полагают ученые-уфологи. Оказалось, что ануннакам из планеты-Х необходимо золото для восстановления на Нибиру озонового слоя, которого катастрофически не хватает. Без отражающих частиц, как выяснилось, ануннакам грозила бы верная смерть - свет не мог отражаться из-за отсутствия частиц, которые помогли бы сохранить тепло.

Многие люди в последнее время начали жаловаться на аллергию, которая появилась из-за ношения золота на теле - будь то серьги, цепочки, браслеты или другие украшения. Тело покрывается красными пятнами, а из-за зуда невозможно использовать драгоценное изделие по назначению. По мнению уфологов, ануннаки специально отравили золото для того, чтобы человечество начало вывозить опасный металл в отдаленные участки Земли, откуда легче всего без особых усилий забрать его к себе на Нибиру. Поэтому уфологи убеждены, что аллергия на драгметалл у землян может быть связана с Нибиру.

Aurum, а именно его переизбыток в организме, может привести к самым неожиданным последствиям: угнетение ЦНС, повышенное слюноотделение, экзема, лейкопения и другие, не менее опасные проявления. Это, по мнению уфологов, связано с тем, что золота на Земле в чистом виде уже не существует - у предков землян в прошлые века, согласно их данным, такой аллергии не было. Поэтому становится понятно, почему мода на золото давно прошла - в обиход чаще вводится или серебро, на которое, к слову, аллергия маловероятна, или более дешевые материалы, в том числе и бижутерия.

Согласно концепции уфологов, аллергия на золото - это воздействие яда ануннаков из Нибиру на человечество. С помощью такого отравления, как предполагают эксперты, земляне перестанут использовать данный вид металла, чем помогут погибающей планете Нибиру, температура на которой с каждым днем падает.