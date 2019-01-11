В Москва-Сити построят пятизвездочный бутик-отель

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Постоянно растущие запросы гостей столицы заставляют развивать сеть отелей. Так, в 2019 году начнется строительство бутик-отеля.

Современный человек привык комфорту и уюту. Особенно этого хочется тогда, когда ты находишься вдалеке от дома. Именно поэтому современный отель должен отвечать всем самым изысканным требованиям клиента. Москва же является одной из бизнес-столиц мира, куда приезжают не только главы различных государств, но и бизнесмены высокого уровня, что заставляет власти расширять и улучшать сеть гостиниц.

Сегодня, 11 января представитель комитета столицы по реализации инвестиционным проектам в строительстве рассказал, что принято решение о возведении нового бутик-отеля в Москва-Сити, который будет рассчитан на 49 номеров. Ожидается, что в нём будут проживать звёзды шоу-бизнеса мирового уровня.

Напомним, что бутик-отель — это элитарная мини-гостиница, окружающая своих постояльцев эксклюзивной роскошью и гарантирующая обслуживание по высшему разряду. Чаще всего гостиницы данной категории размещаются в небольших, хорошо отреставрированных старинных особняках. Основной тип клиентов, на которых рассчитаны данные гостиницы, - это очень состоятельные люди, избегающие открытой публичности.

В настоящее время на территории осуществляется строительство многофункционального комплекса с торговым и культурно-развлекательным центрами, паркинга центрального ядра «Москва-Сити», а также общегородской площади.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство станции «Печатники» Большой кольцевой линии метро на Шоссейной улице.