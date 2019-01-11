Мэр Магнитогорска рассказал об эпицентре взрыва

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Трагедия заставила власти задуматься над предотвращением подобных случаев, поэтому специалисты устанавливают достоверные ее причины. Градоначальник инициировал проверки всех жилых домов.

Трагедия, которая произошла в Магнитогорске в преддверие нового года, шокировала всю страну. Многие пользователи делились в сети своими страхами – ведь никто из нас не застрахован от такого. Специально для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем, мэр Сергей Бердников инициировал тотальную проверку места обрушения с целью выяснить его причины.

Уже известно, что в подъезде дома на улице Карла Маркса на уровне второго-третьего этажа произошел взрыв бытового газа. Именно он и спровоцировал эффект «карточного домика», который привел к гибели людей.

Градоначальник заявил, что специалисты не увидели особенности дома, которые привели к серьёзному обрушению двух подъездов, его конструкции не были шаткими. Это обычный панельный дом, вполне устойчивое, крепкое и далеко не старое здание. По словам Сергея Бердникова, в городе есть достаточное количество нового и вторичного жилья для пострадавших. Власти намерены сделать всё возможное, чтобы цены не двигались, не происходило спекуляций. Стоимость квадратного метра приобретаемого жилья — 31,7 тысячи рублей. Она установлена нормативно.