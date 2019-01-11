«Роскосмос» скрывает опасность: Нибиру и её 3 спутника едва не спалили Алтайское село - уфологи

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«Звезда смерти» начнёт уничтожать Алтайский край через 5 лет. Апокалипсис начнётся именно в российских отдалённых регионах, о чём свидетельствует статистика метеоритов. Планету Х и её спутники уже успели заснять на камеру.

Факт наличия в Солнечной системе Нибиру хоть и не доказан учёными, однако в это же время во всём мире люди замечают очень странные явления. Они касаются самого Солнца и наличия возле него второго не менее яркого объекта. Предполагаемую Нибиру человечество фотографирует постоянно. Уфологи уже успели провести наблюдения, установив, мол планета Х находится вокруг Солнца по часовой стрелке, а не так давно она покинула его орбиту.

Как бы то ни было, но недавно жителям Алтайского края удалось заснять не просто Нибиру, но и 3 её спутника. Речь идёт о случае в селе Тоурак, произошедший в самом начале 2019 года. Там один из местных жителей заметил вечером необычное явление в атмосфере Земли, задокументировал всё на камеру, а затем ролик попал в Сеть, где его принялись изучать уфологи и специалисты в паранормальных явлениях.

Эксперты указывают, что уже традиционно над нашим светилом был ещё один яркий объект, которым якобы является Нибиру. Вокруг неё образовалось гало, и в это же время вокруг гало появилось ещё 3 не менее ярких космических тела. По словам уфологов, заснятое на камеру не было вызвано атмосферными явлениями, и является доказательством присутствия в Солнечной системе Нибиру с её спутниками. Планета Х и её 3 спутника едва не спалили Алтайское село. Спас только факт отдалённости объекта от Земли. Но ситуация будет усугубляться по мере его приближения.

Эксперты считают, мол опасность Нибиру самая большая именно для России и её отдалённых уголков. В пример они приводят статистику упавших метеоритов. Скрывает возможность столкновения именно «Роскосмос», якобы космические чиновники уже давно знают о Планете Х.

Об апокалипсисе в Алтае ранее говорил и местный шаман Андрей Коробейщиков. По его словам, люди закрывают глаза на грядущую опасность. Потрясения и катаклизмы могут начаться в Алтайском крае менее через 5 лет. Уфологи считают, мол шаману удалось предсказать подлёт к Земле Нибиру, и указанный срок якобы является правдоподобной цифрой.