В Ростовской области 2,5 млрд рублей выделят на ремонт 116,5 км дорог

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В 2019 году власти области выделяют рекордное количество средств на ремонт автомобильных дорог. Такое решение было принято на заседании правительства ростовской области и одобрено депутатами.

В наступившем году автомобилистов ростовской области ждет сюрприз – качество дорог в регионе должно значительно улучшиться, ведь на их ремонт выделено из бюджета 2,5 миллиарда рублей. Сообщается, что изменения произойдут на участках дорог ростов – Симферополь, трассе «Дон», Цимлянск – Суриково, а общая протяженность отремонтированных дорог составит 116,5 километров, а всего в перечне работ по ремонту заявлены 17 объектов.

Известно, что в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию почти 10 километров дорог и более 200 погонных метров мостовых переходов. На все работы ушло свыше 805 миллионов рублей. Кроме того, рабочие занимались строительством и реконструкцией автопавильонов. В порядок привели более 400 километров дорог.

Когда же автомобилисты смогут оценить качество первых отремонтированных километров, неизвестно. Ремонтники заявили, что выполнение запланированных планов начнется с наступлением тепла.