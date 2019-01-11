В Воронеже Дед Мороз «расстрелял» Ленина из лука

Сегодня, 11:05

В центре города прошли странные соревнования, поучаствовать в которых мог каждый желающий. Проходили они под эгидой Деда Мороза.

Прямо возле памятника Ленину, который расположен в центре Воронежа, в новогодние праздники проходили странные соревнования по меткости. Все желающие могли попробовать свое умение в стрельбе из лука, а мишени были установлены вплотную к памятнику вождю пролетариата.

Известно, что желающих было достаточно, а первым стрелком оказался Дед Мороз. Мнения воронежцев о том, уместен ли такой аттракцион в непосредственной близости от памятника, разделились. Было и мнение, что монумент стоило снести еще 27 лет назад, но многие высказывались в другом духе, - негоже стрелять у подножия памятника кому бы то ни было. Высказано было и здравое суждение, что монумент лучше было бы оградить щитом.